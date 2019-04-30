ارتفاع درجة الحرارة عن معدلها الطبيعى غدا

30 أبريل 2019 - 09:58 ص

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء، عن معدلاتها عن هذا الوقت من السنة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء.

واكدت الهيئة ان الرؤية ستنخفض بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، متكاثرة غربا، قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك.

أما عن حركة الرياح، فأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنها معتدلة، تنشط على الوجه البحرى والقاهرة، تكون مثيرة للرمال والأتربة.