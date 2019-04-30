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بوينج: نظام تنبيه السلامة في طائرات 737 ماكس لا يعمل

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متابعات حنان حمدتو

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كشفت شركة "بوينج" الأمريكية للطائرات عن أن نظام تنبيهات السلامة في طائرات 737 ماكس لا يعمل.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قالت الشركة في بيان رسمي إنه لم تبلغ شركات الطيران التي تستخدم طراز 737 ماكس، بأن بعض تنبيهات السلامة لم تعمل كما هو متوقع.

وكانت طائرة بوينج 737 ماكس 8 قد تحطمت أكتوبر 2018، في إندونيسيا، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 189 شخصا.

وفي مارس الماضي، تحطمت طائرة الخطوط الإثيوبية، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 149 شخصا، و8 من أفراد طاقمها.


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