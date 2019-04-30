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بابا الفاتيكان يوجه رسالة غريبة إلى "الحلاقين"

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بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

متابعات- أمينة عبد العال

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بابا الفاتيكان

البابا فرانسيس

صالونات الشعر

 وجه بابا الفاتيكان رسالة غريبة إلى "الحلاقين"، في سياق تحذيره من  الترويج للشائعات بين الأصدقاء والجيران.

ووجه البابا فرانسيس الرسالة لأولئك الذين يترددون على "معابد الكلام الرخيص الحديثة"، ويقصد صالونات الشعر، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

فقد دعا البابا فرانسيس، الحلاقين ومصففي الشعر وأخصائيي التجميل، ذكورا وإناثا، إلى الامتناع عن بث الشائعات.

وطالب بابا الكنيسة الكاثوليكية الحلاقين بالالتزام بالأخلاق أثناء ممارسة مهنتهم والتعامل مع الزبائن بلطف وكياسة، وأن يذكروا الكلمة الطيبة والمشجعة.

جاء ذلك خلال قداس أمس الأثنين ضم نحو 230 حلاقا ومصفف شعر وأخصائي تجميل، أثناء قيامهم بزيارة الفاتيكان.

وأوضح البابا بالقول "من أجل تجنب الوقوع في إغراء الشائعات المرتبطة بمهنتكم".

يشار إلى أن صالونات الحلاقة تغلق أبوابها أيام الاثنين من كل أسبوع في إيطاليا وبعض دول العالم.

وبعرف عن الحلاقين بأنهم يتحدثون كثيرا، وتتسم أحاديث كثيرين منهم بالمبالغة، بينما يروج البعض منهم للشائعات، وهو أمر أصبح معروفا لدى فئات المجتمع ككل.

وإلى جانب مصففي الشعر والحلاقين، فإن سائقي سيارات الأجرة هم من بين من يروج للشائعات في كثير من الدول.


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