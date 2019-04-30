حادث جديد في مدينة "مجزرة المسجدين" بنيوزيلندا

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في واقعة لم يكشف عنها حتى الآن، تتعامل الشرطة النيوزيلندية مع حادثة جديدة في مدينة كرايست تشيرتش التي شهدت مجزرة المسجدين في مارس الماضي.

وقالت شرطة نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، إنها تتعامل مع حادث في مدينة كرايست تشيرتش، دون أن توضح المزيد من التفاصيل عن الحادث.

وبحسب الشرطة فإنها تتعامل مع حادث في كرايست تشيرتش، حيث دعت المواطنين لتجنب المنطقة.

وحتى اللحظة لم يعرف على الفور نوع الحادث، فيما ذكر موقع التلفزيون النيوزلندي أن العناصر الأمنية تتعامل مع حادث في منطقة "فيليبستاون".

وبحسب سكاي نيوز فإن شرطة نيوزيلندا، أعلنت العثور على متفجرات في مدينة كرايست تشيرتش، بعد تقارير عن وجود جسم مشبوه.

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة إعلانها العثور على متفجرات مشبوهة، قائلة إنها أمّنت مكان وجودها شرقي المدينة.


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