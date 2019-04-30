موسى: "محدش هيرضي باللي بيحصل دا"

30 أبريل 2019 - 09:14 ص

انتقد الإعلامي أحمد موسى، الأسعار التي حددتها اللجنة المنظمة بطولة كأس الأمم الإفريقية، لتذاكر مباريات منتخب مصر.



وقال "موسى" خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد": محدش هيروح يتفرج على الماتش بـ 200 جنيه، هيريح دماغه ويقعد في البيت،مينفعش تكون سعر تذكرة الدرجة الثالثة بـ 200 جنيه؟ اللي بيحصل دا مينفعش يحصل تاني محدش هيرضى".



وأضاف الإعلامي: "لا يجب أن تتخطى سعر تذكرة الدرجة الثالثة من50 إلى 70 جنيها، ارفعوا سعر تذاكر الأولى والمقصورة، جمهورها معندهوش مشاكل"، معقباً: "مصر تخفض أسعار اللحوم والأسماك، وأنتم لا تستطيعون تخفيض سعر التذاكر".

