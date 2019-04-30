» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 35 درجة

30 أبريل 2019 - 09:05 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد حالة الطقس علي جميع الأنحاء اليوم الثلاثاء 30 ابريل 2019.

و يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 21 35

شبين الكوم 20 35

طنطا 19 33

دمنهور 19 29

الإسكندرية 18 29

بلطيم 18 30

مطروح 17 25

السلوم 16 25

سيوة 19 36

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

الزقازيق 21 32

الإسماعيلية 18 34

السويس 19 35

العريش 19 26

رفح 19 25

رأس سدر 20 33

نخل 14 34

نويبع 19 36

طابا 20 34

كاترين 13 31

الطور 20 35

شرم الشيخ 25 36

الغردقة 21 35

مرسى علم 25 32

الفيوم 20 37

بني سويف 20 37

المنيا 19 37

أسيوط 20 39

سوهاج 20 39

قنا 20 39

الأقصر 20 39

أسوان 21 39

أبوسمبل 21 38

الوادي الجديد 21 40

شلاتين 21 33

أبو رماد 21 31

حلايب 22 30

رأس حدربة 22 30