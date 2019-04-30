بشري سارة للمسافرين خلال شهر رمضان

30 أبريل 2019 - 09:00 ص





كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديد، عن زيادة في إيرادات صرف تذاكر القطارات 25%، بعد قرار تطبيق الغرامات خلال أبريل الجارى عن نفس الفترة من العام الماضى.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" على فضائية "أون إي" مع الإعلامي وائل الإبراشي، إنه تم فتح باب الحجز للقطارات المكيفة للسفر منذ 15 يوما، لراغبى السفر إلى محافظات الصعيد لقضاء شهر رمضان في محافظاتهم.



وتابع رئيس هيئة السكك الحديد، أنه تمت زيادة عدد منافذ بيع تذاكر القطارات، في المحطات المركزية لمواجهة التكدس عليها ومنع الازدحام والقضاء على السوق السوداء لبيع تذاكر القطارات خلال شهر رمضان والأعياد.



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