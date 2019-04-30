» سخر من مرض فنانة شهيرة .. ثم توفي بعدها بساعات

أحمد عادل شعبان
نعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ، مواطنها الساخر راغد القيس - صاحب حساب شرطة المشاهير - الذي وافته المنية قبل ساعات.
وكتبت سوزان عبر حسابها بـ"انستجرام" : "الله يرحمك ويغفرلك ويسامحك.. البقاء لله شرطة المشاهير".
وسخر "قيس" في آخر منشور له قبل وفاته من تعرض "سوزان نجم الدين" لوعكة صحية ، مستنكرًا ظهور صور لها من داخل المستشفى عقب دقائق من نقلها إلى هناك.
وتوفي راغد قيس، صاحب حساب شرطة المشاهير، أمس الاثنين بعد وعكة صحية تعرض لها. ?
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