» سخر من مرض فنانة شهيرة .. ثم توفي بعدها بساعات

30 أبريل 2019 - 07:36 ص

نعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ، مواطنها الساخر راغد القيس - صاحب حساب شرطة المشاهير - الذي وافته المنية قبل ساعات.



وكتبت سوزان عبر حسابها بـ"انستجرام" : "الله يرحمك ويغفرلك ويسامحك.. البقاء لله شرطة المشاهير".

وسخر "قيس" في آخر منشور له قبل وفاته من تعرض "سوزان نجم الدين" لوعكة صحية ، مستنكرًا ظهور صور لها من داخل المستشفى عقب دقائق من نقلها إلى هناك.

وتوفي راغد قيس، صاحب حساب شرطة المشاهير، أمس الاثنين بعد وعكة صحية تعرض لها. ?