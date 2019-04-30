رئيس"الأرصاد" يكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

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«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم كانت أقل من أمس بـ3 درجات، لافتًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات أكبر من فصل الصيف من سمات فصل الربيع.
وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أن الرطوبة هي الفيصل بين الربيع والصيف؛ حيث تكون الرطوبة في فصل الصيف.
وأشار إلى أن درجات الحرارة ستصل من 38 لـ39 ما الثلاثاء للخميس، متابعًا: "أعلى درجات الحرارة تُقاس في فصل الربيع وليس في الصيف".
ولفت رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية من 30 لـ31 درجة بداية من يوم الجمعة والسبت.

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