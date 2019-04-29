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"الصحة": مد حملة 100 مليون صحة إلى نهاية العام

الحياة السياسية

وزارة الصحة
وزارة الصحة

المصريون ـ متابعات

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أكدت الدكتورة ريهام غلاب، المدير التنفيذي لمبادرة 100 مليون صحة، أن الحملة نجحت في الكشف على ما يزيد عن 52 مليون مصري حتى الآن.
وأضافت في مداخلة  لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن وزيرة الصحة هالة زايد، قررت مد الحملة لنهاية العام، وأنه تقرر توزيع نقاط للحملة على المطارات من أجل مسح الوافدين المصريين من الخارج، لقضاء إجازتهم في مصر، وللاطمئنان عليهم.
وتابعت: "مسحنا أكثر من 17 ألف وافد أجنبي في مصر في المسح التجريبي، واستطعنا النزول في الأعياد أمام الكنائس والتجمعات"، مؤكدة أن هناك توجيهات بإجراء الكشف الطبي على المصريين الوافدين خلال فترة الإجازات، واستطعنا كسر الرقم العالمي في الكشف الطبي.


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