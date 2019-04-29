"الصحة": مد حملة 100 مليون صحة إلى نهاية العام

29 أبريل 2019 - 11:00 م

أكدت الدكتورة ريهام غلاب، المدير التنفيذي لمبادرة 100 مليون صحة، أن الحملة نجحت في الكشف على ما يزيد عن 52 مليون مصري حتى الآن.



وأضافت في مداخلة لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن وزيرة الصحة هالة زايد، قررت مد الحملة لنهاية العام، وأنه تقرر توزيع نقاط للحملة على المطارات من أجل مسح الوافدين المصريين من الخارج، لقضاء إجازتهم في مصر، وللاطمئنان عليهم.

