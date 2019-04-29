"الوطنية للإعلام" تزف بشرى سارة بشأن بث بطولة إفريقيا

29 أبريل 2019 - 10:20 م

أكد جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، توفير ترددات رقمية لمشاهدة بطولة الأمم الأفريقية على القنوات الأرضية دون التعدي على حقوق البث الفضائي، ولمواجهة التغلب على ارتفاع أسعار التذاكر.



وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن أسعار الأجهزة الرقمية ستكون في متناول الجميع لأنها رمزية، ولمنع الاحتكار.

