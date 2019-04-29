"الوطنية للإعلام" تزف بشرى سارة بشأن بث بطولة إفريقيا

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صدام عربي بين مصر وتونس في تصفيات أمم أفريقيا
صدام عربي بين مصر وتونس في تصفيات أمم أفريقيا

المصريون ـ متابعات

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أكد جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، توفير ترددات رقمية لمشاهدة بطولة الأمم الأفريقية على القنوات الأرضية دون التعدي على حقوق البث الفضائي، ولمواجهة التغلب على ارتفاع أسعار التذاكر.
وأضاف في مداخلة  لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن أسعار الأجهزة الرقمية ستكون في متناول الجميع لأنها رمزية، ولمنع الاحتكار.
وأوضح أن الخدمة الجديدة تتميز بتقنية «H D» وبجودة عالية، من خلال عربات الإذاعة الخارجية التي تم تجهيزها بأحدث معدات التصوير طبقا للبث الرقمى الأرضي بالاتفاق مع شركات ومؤسسات دولية ومصرية متخصصة في هذا الإطار.


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