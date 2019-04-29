» تعليق ناري لـ"موسى" على أسعار تذاكر أمم إفريقيا

ناشد الإعلامي أحمد موسى، اللجنة المنظمة للبطولة الأمم الإفريقية التي تقام بمصر بإعادة النظر في أسعار التذاكر لأنها مبالغ فيها.



وأوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن أسعار تذاكر كأس الأمم الأفريقية غالية جدا، لدرجة أن المصريين ربما لن يذهبوا لتشجيع المنتخب ويكتفون بالمقاهي.

