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المغرب.. عشرات الأطباء يحتجون للمطالبة برفع الأجور

عرب وعالم

احتجاجات فى المغرب
احتجاجات فى المغرب

المصريون ووكالات

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شارك عشرات الأطباء المغاربة، الإثنين، في مسيرة بالرباط، للمطالبة بتحسين وضعهم ورفع الأجور.
وردد المشاركون في المسيرة الاحتجاجية، التي دعت إليها النقابة المستقلة للأطباء، شعارات مطالبة للحكومة بالجلوس للحوار، ووضع حد لما أسموه "غياب الأجهزة ووسائل العمل".
وحسب مراسل الأناضول، لبس الأطباء المحتجون سترات سوداء، حدادا على "الوضعية المتأزمة للقطاع الصحي".
وبدأ الأطباء في المستشفيات الحكومية اليوم إضرابا عن العمل، باستثناء أقسام الإنعاش، والطوارئ، للمطالبة بتحسين أوضاعهم.
والجمعة، قدم 310 أطباء بالمستشفيات الحكومية بالمغرب، استقالة جماعية، بسبب ما وصفوه بالأوضاع "الكارثية والمحبطة" التي يعيشها قطاع الصحة في البلاد.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الحكومية، غير أن وزير الصحة أنس الدكالي، قدم العام الماضي خلال اجتماع للحكومة عرضا حول مخطط الصحة في أفق سنة 2025، تضمن محورا خاصا لمواجهة النقص في الموارد البشرية من خلال توظيف عدد آخر من الأطباء.
يذكر أن أطباء القطاع العام في المغرب يتقاضون رواتب تقارب 7000 درهم (نحو 700 دولار) في الشهر، مقابل أجور مرتفعة لنظرائهم في القطاع الخاص.
والخميس، أعلنت الحكومة عن زيادة في أجور جميع الموظفين بالقطاع العام بين 400 و500 درهم (نحو 41 - 51 دولار).
وتصرف هذه الزيادةعلى أساس 200 درهم ابتداء من مطلع مايو/آيار 2019، و200 درهم في يناير/كانون ثان 2020، و100 درهم في يناير/كانون ثان 2021.‎ 

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