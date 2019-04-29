مناورات روسية إيرانية مرتقبة في بحر عُمان

29 أبريل 2019 - 10:00 م

أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال حسين خانزادي، أن مناورات مشتركة مع البحرية الروسية، ستجري في بحر عُمان، العام الحالي.



وقال خانزادي في مؤتمر صحفي بطهران الإثنين، إن "الاسطول الروسي سيأتي إلى مياه إيران الجنوبية لاجراء مناورة بحرية مشتركة خلال هذا العام".



وأضاف أن البحرية الإيرانية ستواصل التدريب والتعاون التقني مع نظيرتها الروسية.



من ناحية أخرى، ذكر خانزادي، أن مناورات بحرية أخرى ستجري في المحيط الهندي في إطار مؤتمر قادة القوات البحرية للبلدان المطلة عليه، دون أن يحدد التاريخ.



وتابع: "المياه الدولية عائدة لكافة دول العالم، ويمكن للجميع استخدامها لأغراض سلمية".

