تعليق ساخر لـ"إبراهيم فايق" على أسعار تذاكر أمم أفريقيا

29 أبريل 2019 - 11:53 م

سخر الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، من أسعار تذاكر كأس أمم إفريقيا 2019، المزمع اقامتها في مصر خلال الشهور القادمة.



وقال "فايد" خلال تقديمه حلقة الأثنين من برنامج، نمبر وان، على فضائية النهار، أرقام فلكية ومبالغ فيها، سعر تذكرة درجة ثالثة بـ 200 جنية، وضيف عليهم 200 كمان أكل وشرب ومواصلات، كده المجموع 400 جنية في اليوم.

وتابع، لو فرضنا أن مواطن حب يحضر الثلاثة مباريات الخاصة بمنتخب مصر في دوري المجموعات فقط، فعليه أن يصرف 1200 جنيه ، وبهكذا أصبحت أسعار تذاكر، أمم إفريقيا 2019، في متناول المواطن، "أل ساويرس فقط"، إشارة إلى عائلة ساويريس المصرية والتي تعد أحد اغنى العائلات في العالم وليس داخل مصر فقط؟، بقيادة المهندس نجيب ساويرس.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت ظهر اليوم الإثنين، أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر، محددة 200 جنيها للدرجة الثالثة، و400 جنيها للدرجة الثانية، و500 جنيها للدرجة الأولى العلوية، و600 جنيها للدرجة الأولى، و2500 جنيهًا للمقصورة الرئيسية.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 21 من شهر يونيو المقبل، بمباراة المنتخب الوطني أمام زيمبابوي، باستاد القاهرة الدولي.

وأوقعت قرعة البطولة مصر بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.



