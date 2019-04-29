» مصرع وإصابة 25 شحص نتيجة اصطدم 4 سيارت

29 أبريل 2019 - 11:10 م

شهدت محافظة الشرقية حادثيين مروعين اليوم الأثنين، نتج عنهما مقتل مواطن واصابة 24 أخرون إصابات خطيرة، وهرعت سيارت الإسعاف إلى مكاني الحادثين لانقاذ الضحايا.



حيث اصطدمت سيارة "ميكروباص" بأخرى نقل نتيجة التخطي الخاطئ، ما أسفر عن مصرع سمير عبد الهادي عبد الفتاح، 41 عامًا، من قرية الحجازية، وإصابة 9 آخرين بإصابات خطيرة، وذلك عبر طريق "أبو كبير - فاقوس"، واصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى نقل، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا بإصابات خطيرة على طريق "فاقوس - أبو شلبي"، أمام كوبري الخطارة.