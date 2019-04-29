» الضحية الثالثة في شم النسيم.. مصرع طالب غرقًا في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة خلال الاحتفال بعيد شم النسيم، ثالث حادث غرق، حيث لقى شاب مصرعه غرقًا بفرع نهر النيل بقرية المجد بمركز الرحمانية أثناء الاستحمام، وتعد هذه ثالث حادث غرق بالبحيرة، حيث سبقه مصرع شابين غرقًا بفرع نهر النيل بشبراخيت وإيتاى البارود.





تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة الرحمانية، يفيد بوقوع حادث غرق بفرع نهر النيل بقرية المجد، وبالانتقال والفحص تبين مصرع "محمد م ش"، 14 سنة، طالب، مقيم بقرية المجد، حيث جرفه التيار، وغرق أثناء الاستحمام لعدم إجادته السباحة.





وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر السابق للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



