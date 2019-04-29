رقص وزغاريد داخل قاعة المحاضرات.. لن تصدق السبب

29 أبريل 2019 - 08:04 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو من احتفال أقامه طلاب وطالبات بإحدى الجامعات داخل مدرج الكلية.

ويظهر فى الفيديو الطلاب داخل قاعة المحاضرات، وسط زغاريد وموسيقى ورقص، احتفالًا بالمولود الجديد لزميلتهم الطالبة.

وأثار الفيديو غضب وسخرية النشطاء، متسائلين عن دور المسؤولين فى الكلية لإقامة مثل هذه الاحتفالات داخل قاعة المحاضرات وسط الرقص وأجواء لا تليق بـ"الحرم الجامعي".

سبوع طالبه فى احدى المدرجات بالجامعه مبروك??????

والله كل متفرج علي عمر المختار وهو بيكلم بثقه معا الظابط الايطالي وبيقولو عليكم محاربه الاجيال القادمه بيصعب عليا اوي ???????? ده الشباب بترقص احلي مالبنات والبنات بقيت فله وشوباااااته pic.twitter.com/CU9c1UfRds — مــيــ??ـــــزو (@mezoElX) 28 أبريل 2019