«المساكني»: أثق في قدرة النجم الساحلي على عبور الزمالك

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المصريون

الزمالك

النجم الساحلى

أبدى إيهاب المساكني، لاعب وسط فريق النجم الساحلي، ثقته في عبور فريقه إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بالرغم من الخسارة أمام الزمالك.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على النجم الساحلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب أمس الأحد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وأوضح المساكني أن النجم الساحلي قدم أداء جيد بالرغم من الأرهاق، مشيرا ان الأداء سيختلف في مباراة العودة وسيكون التأهل من نسيب النجم الساحلي.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك والنجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية بسوسة.


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