طارق عامر يعلن بيع المصرف المتحد لصندوق أمريكى

29 أبريل 2019 - 07:31 م

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع الانتهاء من إتمام صفقة بيع المصرف المتحد -الذي يمتلك البنك المركزى نحو 99.9% من أسهم رأسماله- إلى صندوق استثمار أمريكي عملاق خلال 3 أشهر، وذلك بعد انتهاء المؤسسة الأمريكية من عمليات الفحص النافي للجهالة للبنك.

وأوضح "عامر"، فى تصريحات له، أن الصندوق الأمريكي يعد واحدا من كبريات صناديق الاستثمار في العالم حيث يصل رأسماله إلى نحو 104 مليارات دولار.

والمصرف المتحد هو البنك الناتج عن اندماج 3 بنوك عام 2006 هى المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، بنك النيل، والبنك المصري المتحد، والتي كانت مهددة بالإفلاس، إذ تدخل البنك المركزي آنذاك لإنقاذ أموال المودعين، ويبلغ رأسمال المصرف المتحد نحو 3.5 مليار جنيه، ويمتلك نحو 54 فرعا منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

من ناحية أخرى، صرح محافظ البنك المركزي، في أبريل الجاري، بأن الحكومة تخطط لطرح حصة من بنك القاهرة في البورصة بنهاية العام الجاري.