انتشال جثة طفل غارق في نهر النيل بنجع حمادي

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بنجع حمادى، من انتشال جثة طفل غرق في نهر النيل أمام قرية نجع عمران.

تلقي اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بغرق محمد ثابت محمد شحاتة 13 عاما في نهر النيل، أمام قرية نجع عمران بشرق النيل، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة.