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القبض على إعلامي شهير بحوزته آلاف الفيديوهات الإباحية مع فتيات

قضايا وحوادث

اغتصاب طفلة
اغتصاب طفلة

محمد فضل- متابعات

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اعتقلت السلطات الأمنية في فرنسا، شخصية إعلامية شهيرة وصاحبة جماهيرية طاغية، على خلفية اتهامه بحيازة صور وفيديوهات جنسية قصد منها التغرير بقاصرات واغتصابهن .

وقد تم القبض على "كريستيان كيسادا" ، مذيع برنامج التوك شو الأكثر شهرة في فرنسا ، على القناة الأولى الفرنسية "دقات منتصف الليل" ، وقد أثار القبض على الإعلامي الشهير ضجة كبيرة ، نظرا لولع الجماهير به ،

وبتفتيش منزل "كيسادا" البالغ من العمر 54 عاما ، عثرت الشرطة على آلاف الفيديوهات والصور الإباحية على عدد من أجهزة الكومبيوتر الخاصة به ، بغرض نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي .

وجاء تفتيش منزل الإعلامي الشهير بعد اتهام فتاة تبلغ من العمر 12 عاما له باستدراجها لبيته وبعرض صور وفيديوهات إباحية عليها ثم محاولة اغتصابها.

وجاء محتوى الفيديوهات صادما لما تحويه من مشاهد اغتصاب قاصرات أقل من 10 سنوات ، وقد تتبعت جهات التحقيق حساباته على الفيس بوك وتويتر وانستجرام ، واكتشفت محاولاته للإيقاع بضحايا من الجنسين ممن لا تتعدى أعمارهم 12 عاما ، وغالبا ما يعدهم بالظهور على الشاشة في البرامج التي يقدمها .

وكان عنصر الإبهار الأساسي لهؤلاء الأطفال هو دائرة الضوء والشهرة التي يتمتع بها "كيسادا" ، وأحيانا كان يتم الإغراء بالمال ،

وفي التحقيقات اعترف الإعلامي الشهير بحيازة الصور والفيديوهات الإباحية ، لكنه أنكر محاولة استدراج واغتصاب الفتاة التي فضلت أسرتها الاحتفاظ بسرية الاسم حتى لا تتعرض للمضايقات ، سواء في المدرسة أو في محيطه الاجتماعي .

وبسؤال جيران "كيسادا" قالوا أنه كان غريب الأطوار ، ويحيط نفسه بهالة من الغموض ، ويعش حياة عادية جدا برغم ثروته الكبيرة ، التي يتساءلون عن أوجه إنفاقها .



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