  • الإثنين 29 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:02 م
بحث متقدم
درجات الحرارة

غدًا.. طقس شديد الحرارة بهذه المناطق

جانب من الفيديو

رقص وزغاريد داخل قاعة المحاضرات.. لن تصدق السبب

طارق عامر

طارق عامر يعلن بيع المصرف المتحد لصندوق أمريكى

أبوبكر البغدادي

بالفيديو.. أول ظهور للبغدادى منذ 5 سنوات

امم افريقيا

أسعار تذاكر مباريات مصر في أمم أفريقيا تصدم الجميع

مارغوت والستروم

أول دولة تعترف بفلسطين فى الاتحاد الأوروبي: شرف لنا

الملك سلمان

اجتماع مفاجئ وأمر ملكي.. هذا ما فعله الملك سلمان اليوم

صلاح

«صلاح» يتوج كأفضل لاعب فى الجولة الـ36

فسيخ

إصابة اثنين بالشلل بسبب وجبة فسيخ وتسمم آخرين

سامح عبد الحميد

لهذا السبب.. حزب النور ليس مؤيدا ولا معارضا

مدرب توتنهام يتحدث عن مواجهة أياكس بدوري الأبطال

الرياضة

توتنهام
توتنهام

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بكري: المشير طنطاوي أخبرنى بهذا الأمر عن "البرادعى"

#

ضياء السيد يفجر مفاجأة مدوية عن مستقبل صلاح مع ليفربول

#

مرصد الإفتاء: نساء "داعش" يستقطبن مجندين جددًا

#

"أزارو" يهدد أحلام الأهلي قبل لقاء بيراميدز

جثة طفل

قوات الانقاذ النهرى

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أن فرصة التواجد في دور الـ4 بدوري أبطال أوروبا لا تحدث كثيرًا.

وقال بوتشيتينو الذى يستعد فريقه لمواجهة أياكس الهولندي فى ذهاب نصف النهائي غدًا: "فرصة اللعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لم تحدث كثيرًا، يجب أن نكون مستعدين إنها مثيرة للغاية".

وعن المنافس أياكس الهولندي قال: "إنهم فريق شاب، لديهم أسلوب لعب جيد جدًا. لقد شاهدتُ ملخصًا لهم ضد يوفنتوس الإيطالي ، كانت التمرير بين اللاعبين بينهم رائع للغاية و أتعبوا لاعبي يوفنتوس كثيرًا، مدربهم أيضًا جيّد وتكتيكاته رائعة وستكون المباراة صعبة جدًا".

وعن نجم الفريق هاري كين المصاب قال: "إنه على ما يرام، لقد بدأ يركض قليلا، إعادة تأهيله جيدة جدًا ولكن لا يمكننا إنشاء أي فكرة قد لا نستطيع تحقيقها، سنرى ما سيحدث، لا أعتقد أنه لديه فرصة في مباراة الإياب".

وخطف توتنهام بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد التعادل أمام مانشستر سيتي فى دور الـ8 بمجموع اللقاءين 4-4 ، لكن السبيرز استفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة توتنهام وأياكس سيواجه الفائز من مباراة برشلونة وليفربول وهي المباراة الثانية فى الدور نفسه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

مصر والتنين

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» هذه عقوبة مشاهدة البرامج والمسلسلات في رمضان
» الهلال السعودي يسقط أمام التعاون.. ويفقد صدارة الدوري
» الضحية الثالثة في شم النسيم.. مصرع طالب غرقًا في البحيرة
» هيثم فاروق: المشجع الحقيقي لا يملك 200 جنيها
» "الحرية والتغيير" بالسودان: الاعتصامات مستمرة حتى تحقيق أهدافنا
» القبض على إعلامي شهير بحوزته آلاف الفيديوهات الإباحية مع فتيات
» توقف الملاحة الجوية جنوبي العراق جراء عاصفة ترابية
» «ميدو» يوجه رسالة غاضبة إلى وزير الشباب والرياضة
» ماذا قالت الصحف التونسية عن هزيمة النجم أمام الزمالك؟
» صور.. الصين تكشف عن أخطر مدمرة فى العالم
» «كويبرس» حكمًا لمباراة برشلونة وليفربول

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:46 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون