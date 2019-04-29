مدرب توتنهام يتحدث عن مواجهة أياكس بدوري الأبطال

29 أبريل 2019 - 07:22 م

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أن فرصة التواجد في دور الـ4 بدوري أبطال أوروبا لا تحدث كثيرًا.

وقال بوتشيتينو الذى يستعد فريقه لمواجهة أياكس الهولندي فى ذهاب نصف النهائي غدًا: "فرصة اللعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لم تحدث كثيرًا، يجب أن نكون مستعدين إنها مثيرة للغاية".

وعن المنافس أياكس الهولندي قال: "إنهم فريق شاب، لديهم أسلوب لعب جيد جدًا. لقد شاهدتُ ملخصًا لهم ضد يوفنتوس الإيطالي ، كانت التمرير بين اللاعبين بينهم رائع للغاية و أتعبوا لاعبي يوفنتوس كثيرًا، مدربهم أيضًا جيّد وتكتيكاته رائعة وستكون المباراة صعبة جدًا".

وعن نجم الفريق هاري كين المصاب قال: "إنه على ما يرام، لقد بدأ يركض قليلا، إعادة تأهيله جيدة جدًا ولكن لا يمكننا إنشاء أي فكرة قد لا نستطيع تحقيقها، سنرى ما سيحدث، لا أعتقد أنه لديه فرصة في مباراة الإياب".

وخطف توتنهام بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد التعادل أمام مانشستر سيتي فى دور الـ8 بمجموع اللقاءين 4-4 ، لكن السبيرز استفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة توتنهام وأياكس سيواجه الفائز من مباراة برشلونة وليفربول وهي المباراة الثانية فى الدور نفسه.