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توقف الملاحة الجوية جنوبي العراق جراء عاصفة ترابية

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عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

وكالات

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توقفت الإثنين حركة الملاحة الجوية في مطار النجف الدولي، جنوبي العراق، جراء عاصفة ترابية عنيفة، وسط أنباء عن تسببها بمصرع شخصين وإصابة 25 آخرين.

وقال الضابط في الجيش العراقي، صفاء كامل، بحسب وكالة "الأناضول"، إن العاصفة ضربت محافظات كربلاء والنجف، وتسببت بحجب الرؤية وسقوط أجزاء من عدة منازل، فضلا عن اقتلاع أشجار وواجهات محلات تجارية.

ولفت إلى إيقاف إدارة مطار النجف الدولي الملاحة الجوية، إلى حين انتهاء العاصفة، وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع شخصين وإصابة أكثر من 25 آخرين، دون تفاصيل إضافية.

بدوره أعلن مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم سلمان بوهان، في بيان، استنفار فرق الإنقاذ، والانتشار الفوري في الطرق.

ويتعرض العراق منذ نحو 10 سنوات إلى عواصف مشابهة بشكل متكرر، وغالبا ما تستمر عدة أيام، وتتسبب بحالات وفاة.


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