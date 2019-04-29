النيابة تستعجل التحريات في واقعة العثور على جثة خبير بـ«العدل»

29 أبريل 2019 - 07:16 م

استعجلت نيابة غرب القاهرة الكلية، تحريات المباحث في واقعة العثور على جثة خبير بوزارة العدل داخل شقته في الضاهر، لكشف ملابسات الواقعة.

وأوضحت المعاينة الأولية للنيابة، أن الجثة لـ"ش.ي"، موظف بوزارة العدل في العقد الثالث من العمر، وجثته بها كدمات وطعنات عدة، ومقيدة اليدين بأحبال.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وانتدبت فريقا من الأدلة الجنائية لرفع آثار موقع الحادث.

وفى ذات السياق قال "م.خ"، "قهوجي"، جار الضحية، إنه لم يعلم شيئا عن الضحية منذ عمله بالقهوة: "مشوفتش منه أي حاجة وحشة وعمره ما قعد على قهوة، من شغله لبيته من غير أي صوت".