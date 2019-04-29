» «ميدو» يوجه رسالة غاضبة إلى وزير الشباب والرياضة

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شن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، هجومًا لاذعًا على اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، بعد إعلان أسعار تذاكر «الكان» وخاصة في الدرجة الثالثة.

وكتب «ميدو»  عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بصراحة مصدوم من أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في كأس الأمم..200 جنيه كتير جدا!! هل أصبحت كرة القدم فجأة لعبة الأغنياء في مصر؟ من من محدودي الدخل سيدفع 600 جنيه لمشاهدة الثلاث مباريات الأولى لمنتخبنا في 10 ايام اي 35? من دخله الشهري!! أرجو اعادة النظر في أسعار تذاكر الدرجه الثالثة».

وأضاف، «ارفع أسعار تذاكر الأولى والمقصورة الرئيسية كما تشاء فهناك فئة في مصر قادرة على دفع حتى 10 آلاف جنيه لتذكرة الدرجه الأولى أما تذاكر الثالثة يجب ان لا تتعدى الـ5? من دخل الخد الأدنى للأجور..وهو 100 جنيه على أقصى تقدير!!».

واختتم، «ده كمان 100 جنيه كتير!! مره أخرى أطالب السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي بالتدخل فورا لتعديل أسعار تذاكر الدرجه الثالثة بما يتناسب مع قدرات محدودي الدخل في مصر.. كرة القدم هي لعبة  الفقراء وستظل لعبة الفقراء وبالفقراء اعني من يمارسونها ومن يتابعوها ويشجعونها!!».

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