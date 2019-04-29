المفوضين توصي بالاستمرار في تنفيذ حكم إلغاء رسوم العمرة

29 أبريل 2019 - 06:59 م

أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بقبول الاستشكال المقام من حسين المطعنى ضد وزيرة السياحة، والمطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة إستثمار بإلغاء ضوابط التى اقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، والتي اخصها فرض رسوم على من سبق لهم إداء العمرة مقدارها 2000ريال سعودي.





واستند التقرير، الذى أعده المستشار أبو بكر الجندى، بإشراف المستشار باسل محرم وكيل مجلس الدولة، الى نص المادة"123"من قانون العقوبات والتي تضمنت أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي إستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ حكم او أمر صادر من المحكمة او اى جهة مختصة.





وتابع التقرير أن تنفيذ الأحكام أمر استلزمة الدستور واستوجبة القانون، وأن الجهة المنوط بها التنفيذ يجب عليها أن تلتزم إنصياعا لهذا الأمر وتنفيذ الحكم القضائي المطلوب منها القيام بتنفيذه، وذلك لترسيخ الطمأنينه العامة واستقرارا لاوضاع وحقوق الافراد، فلا حماية قضائية الإ بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية ولاقيمة للقانون بدون تطبيقه .



