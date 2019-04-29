شاهد.. أول ظهور لزعيم "داعش" منذ 5 سنوات

29 أبريل 2019 - 06:52 م

بثت وكالة ”الفرقان“ التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، الإثنين، على حسابها على شبكة ”تيلغرام“ تسجيلًا مصورًا لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وهذا الظهور النادر لزعيم داعش هو الأول منذ خمس سنوات.

وفي الفيديو الذي يحمل عنوان ”في ضيافة أمير المؤمنين“، يظهر البغدادي بلحية طويلة بيضاء ومحناة على الأطراف، واضعا منديلا أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم.

وليس واضحا تاريخ تصوير الفيديو، غير أن البغدادي يقول في بدايته إن ”معركة الباغوز انتهت“، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في شرق سوريا قبل ما يقارب الشهر.

وكانت تقارير غربية تحدثت عن مقتل زعيم داعش في غارات للتحالف الدولي، دون أن تتأكد هذه الأنباء.



شاهد الفيديو من هنا: