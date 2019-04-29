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الوفد يهنئ الأقباط بعيد القيامة

الحياة السياسية

الوفد
الوفد

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هنأت مواهب الشوربجي، رئيس اتحاد لجنة المرأة الوفدية، الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، متمنية أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات ويجعله عيدًا سعيدًا مباركًا ممتلء بالفرح والهناء.

وأشارت "الشوربجي" فى بيان لها إلى أن حزب الوفد أول من عمل بمبدأ الوحدة الوطنية ودعا إليها عندما رفع الهلال مع الصليب في ثورة 1919 لأنهم شركاء في وطن واحد والعدو عندما يضرب الدولة لا يفرق بين مسيحي ومسلم.

وأكدت "الشوربجي" أن ثورة 1919 كانت أصدق ثورة وطنية تعبير عن اتحاد الهلال مع الصليب، مشيرة إلى أن المسيحيين كانوا يتلاحمون مع إخوانهم المسلمين وكان المسلمين يصلون في الكنائس والمسيحيين يصلون في المساجد.

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