  • الإثنين 29 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:57 م
بحث متقدم
أبوبكر البغدادي

بالفيديو.. أول ظهور للبغدادى منذ 5 سنوات

فسيخ

إصابة اثنين بالشلل بسبب وجبة فسيخ وتسمم آخرين

سامح عبد الحميد

لهذا السبب.. حزب النور ليس مؤيدا ولا معارضا

السودان

تجميد النقابات والاتحادات المهنية بالسودان

المدمرة الصينية "تايب 055"

صور.. الصين تكشف عن أخطر مدمرة فى العالم

امم افريقيا

أسعار تذاكر مباريات مصر في أمم أفريقيا تصدم الجميع

مارغوت والستروم

أول دولة تعترف بفلسطين فى الاتحاد الأوروبي: شرف لنا

الملك سلمان

اجتماع مفاجئ وأمر ملكي.. هذا ما فعله الملك سلمان اليوم

صلاح

«صلاح» يتوج كأفضل لاعب فى الجولة الـ36

رانيا يوسف

شاهد.. رانيا يوسف توجه رسالة دينية بالـ"هوت شورت"

ماذا قالت الصحف التونسية عن هزيمة النجم أمام الزمالك؟

الرياضة

الزمالك والنجم الساحلى
الزمالك والنجم الساحلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أشعة على قدم «أوباما» لتحديد حجم إصابته

#

"شيكابالا" يساند الزمالك أمام النجم الساحلى

#

الزمالك يبدأ طرح تذاكر مباراة النجم

#

ماذا قالت «شيرين» عن إحالة بلاغ ضدها للمحكمة؟

المصريون

الزمالك

النجم الساحلى

سلطت الصحف التونسية الضوء على نتيجة مباراة النجم الساحلي أمام الزمالك، التي أقيمت أمس الأحد، في ذهاب دور الـ4 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حيث جاءت عناوين الصحف ووسائل الاعلام التونسية هادئا وواثقا من قدرة فريق النجم من تخطى عقبة الزمالك في مباراة الإياب رغم الخسارة بهدف دون رد في لقاء الذهاب بملعب برج العرب.

حيث جاء عنوان صحيفة الصباح عبر موقعها الالكتروني "هزيمة قابلة للتعويض للنجم ضد الزمالك"، وأشار التقرير أن جوهرة الساحل رغم الهزيمة إلا أنه قدم مباراة كبيرة وخلق العديد من الفرص التى لم يوفق في تحويلها لأهداف، وهو ما يشير إلى قدرته على العودة والتعويض في مباراة العودة في رادس.

و جاء عنوان صحيفة "الصريح" "النجم يعود بأخف الأضرار أمام الزمالك" وأشار التقرير إلى أن الفريق التونسي تمكن من العودة بأخف الأضرار في ذهاب النصف النهائي من مسابقة كأس الكونفدرالية، في مباراة قدم من خلالها أبناء روجيه لومير درسا كرويا من حيث الاداء والانضباط الكروي، وسيطر خلال الشوط الثاني لكنه لم ينجح في تجسيد التفوق، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد.

أما موقع اذاعة جوهرة إف إم فعنون للمباراة "النجم ينهزم أمام الزمالك، و أشار التقرير أيضا إلى غياب الحظ عن أبناء روجيه لومير حرمه من تحويل سيطرتهم في الشوط الثاني لأهداف، و سينتظر الجميع الحسم في ملعب سوسة الأولمبي يوم الأحد المقبل.

وجاء عنوان موقع اذاعة "موزاييك" :الزمالك ينتصر على النجم الساحلي، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أما موقع وكالة تونس أفريقيا للأنباء فأشار إللى خسارة النجم الساحلي في جولة الذهاب أمام الزمالك، و أضافت أن التدارك ممكن في مباراة الإياب التى ستقام في ملعب سوسة يوم الأحد المقبل.

وجاء عنوان شبكة "تونس الآن": " الزمالك ينتصر على النجم الساحلي في الذهاب".

و أبرز التقرير إلى أن النجم الساحلي خسر أمام الزمالك المصري بنتيجة هدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

أما صحيفة "جمهورية" فأشارت إلى أن النجم الساحلي خسر من الزمالك في ذهاب الكونفدرالية و الحسم يتأجل إلى النهائي بعد موقعة سوسة التى ستقام يوم الأحد المقبل.

وجاء عنوان صحيفة "تونس الخضراء": الزمالك يهزم النجم الساحلي، والحسم يتأجل لمواجهة أولمبي سوسة الأحد المقبل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

عين على العدو

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ماذا قالت الصحف التونسية عن هزيمة النجم أمام الزمالك؟
» صور.. الصين تكشف عن أخطر مدمرة فى العالم
» «كويبرس» حكمًا لمباراة برشلونة وليفربول
» قوات الأمن الصومالية تعتقل عددا من الموالين لحركة "الشباب"
» 20 لاعبًا في قائمة المقاصة لمواجهة بيراميدز
» ارتفاع قتلى معارك طرابلس إلى 345
» رئيس الوزراء الفلسطينى في بروكسل للمشاركة فى اجتماع المانحين
» «جونياس» يعلن قائمة وادي دجلة لمواجهة المصري
» محامي سفير السعادة: سأتنحى عن الدفاع عنه لو ثبتت إدانته
» قبل موقعة «سوسة»..«جروس» يطلب تقريرًا عن حالة حازم إمام
» السيطرة على حريق فى مصنع زيوت بالقناطر

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:07 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون