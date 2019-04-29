» ماذا قالت الصحف التونسية عن هزيمة النجم أمام الزمالك؟

29 أبريل 2019 - 06:36 م

سلطت الصحف التونسية الضوء على نتيجة مباراة النجم الساحلي أمام الزمالك، التي أقيمت أمس الأحد، في ذهاب دور الـ4 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حيث جاءت عناوين الصحف ووسائل الاعلام التونسية هادئا وواثقا من قدرة فريق النجم من تخطى عقبة الزمالك في مباراة الإياب رغم الخسارة بهدف دون رد في لقاء الذهاب بملعب برج العرب.

حيث جاء عنوان صحيفة الصباح عبر موقعها الالكتروني "هزيمة قابلة للتعويض للنجم ضد الزمالك"، وأشار التقرير أن جوهرة الساحل رغم الهزيمة إلا أنه قدم مباراة كبيرة وخلق العديد من الفرص التى لم يوفق في تحويلها لأهداف، وهو ما يشير إلى قدرته على العودة والتعويض في مباراة العودة في رادس.

و جاء عنوان صحيفة "الصريح" "النجم يعود بأخف الأضرار أمام الزمالك" وأشار التقرير إلى أن الفريق التونسي تمكن من العودة بأخف الأضرار في ذهاب النصف النهائي من مسابقة كأس الكونفدرالية، في مباراة قدم من خلالها أبناء روجيه لومير درسا كرويا من حيث الاداء والانضباط الكروي، وسيطر خلال الشوط الثاني لكنه لم ينجح في تجسيد التفوق، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد.

أما موقع اذاعة جوهرة إف إم فعنون للمباراة "النجم ينهزم أمام الزمالك، و أشار التقرير أيضا إلى غياب الحظ عن أبناء روجيه لومير حرمه من تحويل سيطرتهم في الشوط الثاني لأهداف، و سينتظر الجميع الحسم في ملعب سوسة الأولمبي يوم الأحد المقبل.

وجاء عنوان موقع اذاعة "موزاييك" :الزمالك ينتصر على النجم الساحلي، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أما موقع وكالة تونس أفريقيا للأنباء فأشار إللى خسارة النجم الساحلي في جولة الذهاب أمام الزمالك، و أضافت أن التدارك ممكن في مباراة الإياب التى ستقام في ملعب سوسة يوم الأحد المقبل.

وجاء عنوان شبكة "تونس الآن": " الزمالك ينتصر على النجم الساحلي في الذهاب".

و أبرز التقرير إلى أن النجم الساحلي خسر أمام الزمالك المصري بنتيجة هدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

أما صحيفة "جمهورية" فأشارت إلى أن النجم الساحلي خسر من الزمالك في ذهاب الكونفدرالية و الحسم يتأجل إلى النهائي بعد موقعة سوسة التى ستقام يوم الأحد المقبل.

وجاء عنوان صحيفة "تونس الخضراء": الزمالك يهزم النجم الساحلي، والحسم يتأجل لمواجهة أولمبي سوسة الأحد المقبل.