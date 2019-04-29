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إصابة اثنين بالشلل بسبب وجبة فسيخ وتسمم آخرين

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فسيخ
فسيخ

محمد فضل- متابعات

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أصيب 4 أشخاص بتسمم في الإسكندرية، نتيجة تناول وجبات فسيخ ورنجة فاسدة، وتم نقلهم لمركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، بينهم حالتين شديدتي الخطورة ويحتجان للحصول على المصل المضاد للسموم نتيجة لظهور أعراض شلل.

وقالت الدكتورة مها غنيم، مدير مركز السموم، إن المستشفى استقبل اليوم 4 حالات نتيجة تناول وجبات فسيخ فاسدة بينهم حالتين شديدتي الخطورة لرجل – غير معلوم البيانات – لاشتباه إصابته بشلل وسيدة من منطقة الحضرة وسط المحافظة وتم فحص كلا الحالتين وجار توفير العلاج المناسب لهما، حسب صحيفة فيتو.

وأضافت أن المركز استقبل صباح اليوم حالتين أخريين وحصلا على العلاج المناسب وغادرا المستشفى ولم تظهر عليهما أعراض الشلل ولم يحتاجا للمصل.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لتوفير الأمصال اللازمة لمنحها للمريضين اللذين وصلا مؤخرًا، موضحة أن هذه الأمصال غير متوفرة بالمستشفى ويتم جلبها من وزارة الصحة بالطلب بحسب الحالات.


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