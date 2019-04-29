» «كويبرس» حكمًا لمباراة برشلونة وليفربول

29 أبريل 2019 - 06:26 م

أعلنت لجنة الحكام بالإتحاد الاوروبي لكرة القدم، عن حكم الموقعة المرتقبة بين برشلونة وليفربول، المقررة الأربعاء المقبل، على ملعب الكامب نو، في دور الـ4 من دوري أبطال اوروبا.

وقرر الإتحاد الاوروبي تعيين الحكم الهولندي بيورن كويبرس لإدارة مباراة برشلونة وليفربول، والذي أدار 25 مباراة فى الموسم الحالى فى جميع البطولات، من بينها 4 مباريات فى دورى الأبطال.

وسبق وان ادار الحكم الهولندي نهائي دوري الابطال 2014 بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد، وكذلك نهائي الدوري الاوروبي الموسم الماضي بين الاتلتيكو ومارسيليا.