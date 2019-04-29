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طلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن حبوب حفظ الغلال

الحياة السياسية

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تقدم النائب ماجد طوبيا  ،بطلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن بمنع تداول حبوب حفظ الغلال، وذلك لما تتسبب فيه هذه الحبوب ىي وفاة عدد كبير من المواطنين بسبب سهولة الحصول عليها فى الوقت الذى تمثل فيه خطورة شديدة على الصحة العامة.

وأوضح النائب ،  فى بيان له اليوم، أن هذه الحبوب تستخدم لحفظ الغلال من التسوس، وتسجلها وزارة الزراعة كمبيد حشري، وتدخل مصر بشكل رسمي، ولا توجد أى محاذير على تداولها، وتدون عليها عبارة "عالية السمية"، وهناك العديد من حالات الوفاة نتيجة تناول هذه الحبوب وعلى الرغم من ذلك لم يتم وضع حل لهذه الأزمة.

وأشار النائب ، إلى أن هناك العديد من حالات الوفاة نتيجة تناول هذه الحبوب اخرها حادث وفاة ثلاث فتيات بمحافظة البحيرة من عائلة واحدة ،  مشددا على ضرورة وضع حلول جذرية لهذه الأزمة التى تحصد الأرواح، لافتا إلى أن الحبوب السامة تباع فى الصيدليات البيطرية أو محال المبيدات الزراعية ولا تخضع لأى رقابة للحد من عمليات بيعها وتداولها بين المواطنين، فى الوقت الذى لا يوجد أمصال لمواجهة أضرارها رغم أن آلاف الفلاحين يعتمدون عليها فى تخزين القمح.

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