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20 لاعبًا في قائمة المقاصة لمواجهة بيراميدز

الرياضة

المقاصة
المقاصة

أمير سعد

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أعلن الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة جمال عمر، مساء اليوم الاثنين، قائمة فريقه استعدادًا لمباراة بيراميدز، المقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب فى الأسبوع 31 بالدوري.

وضمت القائمة كلا من: محمد كوكو – بلتاجي سمير في حراسة المرمي، أحمد عبد العزيز مودي – محمد دبش – أسامة جلال – عاصم سعيد – عصام صبحي – محمد دسوقي – أحمد محسن – هاني سعيد – خالد الشيخ – صلاح عاشور – ميدو جابر – مصطفى شبيطة – محمد رمضان – أحمد جمال – باولن فوافي – شيميلس بيكلي – جون أنطوى – رجب عمران.

ويغيب عن الفريق أحمد عادل عبد المنعم الحارس الأساسى للإصابة، ومحمد توني للإنذار الثالث، ويحتل المقاصة المركز السادس بجدول المسابقة برصيد 41 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 63 نقطة.


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