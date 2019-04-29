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لهذا السبب.. حزب النور ليس مؤيدا ولا معارضا

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قال سامح عبدالحميد، الداعية السلفي، إن حزب النور اتخذ لنفسه شعارا واضحا منذ تاسيسه وهو أنه ليس حزبا مؤيدا أو معارضا مؤكدا ان هذا الشعار اتخذه الحزب منذ التأسيس.

وقال عبدالحميد في تصريحات لـ"المصريون" إن حزب النور ينحاز فقط لمصلحة البلاد والعباد ، فلو كانت مصلحة مصر والمصريين مع قرار الحكومة ؛ فإن حزب النور سيكون مؤيدًا للحكومة، وإذا رأى الحزب ما يضر مصلحة الوطن ؛ فإنه سيُعارض هذا الضرر ، أي أن حزب النور لا يُصنف نفسه من الأحزاب المؤيدة للسلطة ؛ ولا من الأحزاب المعارضة لها.

وشدد عبد الحميد على أن حزب النور لا يتقيد بالتقسيم المشهور في الأعراف السياسية ؛ إما حزب مؤيد أو حزب معارض، بل إن حزب النور ابتكر قسمًا ثالثًا يتناسب مع توجهات الحزب الإصلاحية التنويرية ذات المرجعية الإسلامية التي تُراعي المصلحة العامة دون التقوقع في خانة التأييد أو المعارضة.


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