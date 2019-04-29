» قوات الأمن الصومالية تعتقل عددا من الموالين لحركة "الشباب"

29 أبريل 2019 - 06:05 م

اعتقلت قوات الأمن الحكومية فى الصومال عددا من الموالين لحركة "الشباب" المتطرفة، وذلك فى حملة أمنية واسعة فى العاصمة "مقديشيو".



وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية أن الحملة شنت ، على منطقة "داركينلي"، حيث داهمت قوات الأمن منازل المشتبه بهم واعتقلتهم، ويجرى التحقيق معهم.



وتشن حركة الشباب هجمات إرهابية، بين وقت وآخر، تستهدف المدنيين وقوات الأمن، فيما تستمر هذه القوات فى حملات أمنية بشكل دورى فى مقديشيو؛ لضمان إنفاذ السلم والأمن العام

