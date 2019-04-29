» صور.. الصين تكشف عن أخطر مدمرة فى العالم

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المدمرة الصينية "تايب 055"
المدمرة الصينية "تايب 055"

وكالات

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برزت المدمرة الصينية "تايب 055"، في العرض العسكري البحري الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس السلاح البحري لجيش التحرير الشعبي الصيني.

ووفقا لموقع ميليتيري ووتش ماغازين إن هذه المدمرة  قد تكون أعظم إنجاز تكنولوجي للبحرية الصينية وتتفوق على مثيلاتها من المدمرات اليابانية والأمريكية.

وبحسب الموقع، فإن السفينة مجهزة بأحدث أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وفيها بعض السفن والغواصات. وتم بناء ثلاثة مدمرات من هذا الطراز، وهناك ثمانية أخرى قيد الإنشاء.

وتعتبر السفينة "تايب 055" هي أكبر من مدمرات صينية حديثة أخرى، مثل تايب 052، وهو ما يشكل تطورا في الصناعات الدفاعية الصينية.

وتتميز كونها متعددة المهام حاملة لصواريخ موجهة مختلفة، وهي مخصصة للدفاع الجوي وأيضا مخصصة لصيد الغواصات والسفن وأخيرا ما ستخصص جزء منها للقيام بعمليات القصف الأرضي التكتيكي والاستراتيجي وستكون أيضا قادرة على القيام بعمليات الحرب الإلكترونية بمختلف أشكالها.



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