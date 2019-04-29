  • الإثنين 29 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:56 م
بحث متقدم
أبوبكر البغدادي

بالفيديو.. أول ظهور للبغدادى منذ 5 سنوات

فسيخ

إصابة اثنين بالشلل بسبب وجبة فسيخ وتسمم آخرين

سامح عبد الحميد

لهذا السبب.. حزب النور ليس مؤيدا ولا معارضا

السودان

تجميد النقابات والاتحادات المهنية بالسودان

المدمرة الصينية "تايب 055"

صور.. الصين تكشف عن أخطر مدمرة فى العالم

امم افريقيا

أسعار تذاكر مباريات مصر في أمم أفريقيا تصدم الجميع

مارغوت والستروم

أول دولة تعترف بفلسطين فى الاتحاد الأوروبي: شرف لنا

الملك سلمان

اجتماع مفاجئ وأمر ملكي.. هذا ما فعله الملك سلمان اليوم

صلاح

«صلاح» يتوج كأفضل لاعب فى الجولة الـ36

رانيا يوسف

شاهد.. رانيا يوسف توجه رسالة دينية بالـ"هوت شورت"

«جونياس» يعلن قائمة وادي دجلة لمواجهة المصري

الرياضة

دجلة
دجلة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«دجلة» يواصل استعداداته لمواجهة المصرى

#

سموحة يختتم تدريباته استعدادًا لـ "دجلة"

#

20 لاعبًا في قائمة دجلة لمواجهة بتروجت

#

«جونيس» يعلن قائمة دجلة لمواجهة الأهلي

أعلن الجهاز الفني لفريق وادي دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، قائمة لاعبيه؛ استعدادًا لمباراته أمام المصري، والمقرر إقامتها على إستاد الجيش بالسويس في الثامنة مساء غد الثلاثاء، في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري.

وضمت قائمة الفريق كلا من "محمد عبد المنصف وخالد وليد وإسحاق يعقوب وخالد رضا وأسامة العزب ورمزي خالد وحسام عرفات وعمرو صالح ومحمد عبد العاطي ومصطفى طلعت وبوزاس وأيمن عادل ومحمد رضا ومحمد جمال بيبو وإبراهيم عايش ومحمود مرعي وحسين ذكري وأحمد سعيد وإبراهيما مداي وبسام وليد ومحمد اشرف ودودو الجباس".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

عين على العدو

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ماذا قالت الصحف التونسية عن هزيمة النجم أمام الزمالك؟
» صور.. الصين تكشف عن أخطر مدمرة فى العالم
» «كويبرس» حكمًا لمباراة برشلونة وليفربول
» قوات الأمن الصومالية تعتقل عددا من الموالين لحركة "الشباب"
» 20 لاعبًا في قائمة المقاصة لمواجهة بيراميدز
» ارتفاع قتلى معارك طرابلس إلى 345
» رئيس الوزراء الفلسطينى في بروكسل للمشاركة فى اجتماع المانحين
» «جونياس» يعلن قائمة وادي دجلة لمواجهة المصري
» محامي سفير السعادة: سأتنحى عن الدفاع عنه لو ثبتت إدانته
» قبل موقعة «سوسة»..«جروس» يطلب تقريرًا عن حالة حازم إمام
» السيطرة على حريق فى مصنع زيوت بالقناطر

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:07 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون