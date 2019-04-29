» «جونياس» يعلن قائمة وادي دجلة لمواجهة المصري

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق وادي دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، قائمة لاعبيه؛ استعدادًا لمباراته أمام المصري، والمقرر إقامتها على إستاد الجيش بالسويس في الثامنة مساء غد الثلاثاء، في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري.
وضمت قائمة الفريق كلا من "محمد عبد المنصف وخالد وليد وإسحاق يعقوب وخالد رضا وأسامة العزب ورمزي خالد وحسام عرفات وعمرو صالح ومحمد عبد العاطي ومصطفى طلعت وبوزاس وأيمن عادل ومحمد رضا ومحمد جمال بيبو وإبراهيم عايش ومحمود مرعي وحسين ذكري وأحمد سعيد وإبراهيما مداي وبسام وليد ومحمد اشرف ودودو الجباس".
عشاء08:07 م
فجر
03:47
شروق
05:17
ظهر
11:57
عصر
15:36
مغرب
18:37
عشاء
20:07