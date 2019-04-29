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رئيس الوزراء الفلسطينى في بروكسل للمشاركة فى اجتماع المانحين

عرب وعالم

اشتيه
اشتيه

عصام الشربيني

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يتوجه رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية بتكليف من الرئيس محمود عباس (أبو مازن) اليوم عقب الانتهاء من جلسة الحكومة إلى بروكسل للمشاركة فى اجتماع المانحين المقرر غدا.

وقال وزير الشئون الخارجية رياض المالكى - لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الاثنين، إن مشاركة رئيس الوزراء فى اجتماع المانحين، فرصة هامة لحث الدول المانحة على اتخاذ اجراءات ردع مناسبة بحق سلطات الاحتلال لقرصنتها عائدات الضرائب.

وأوضح المالكى أنه تمت إعادة الأموال المنتقصة للمرة الثالثة مرفقة برسالة رسمية لوزارة مالية الاحتلال، مفادها بأن المالية الفلسطينية على استعداد لاستقبال هذه الأموال بشريطة أن تكون كاملة غير منقوصة.

وفيما يتعلق بالحراك الدبلوماسى على المستوى الدولي، أكد المالكى أن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد سيسلم رسالة من الرئيس محمود عباس لنظيره الروسى فلاديمير بوتين لإطلاعه على تطورات الأوضاع فى فلسطين، وطبيعة الخطوات التى سيتم اتخاذها فى اجتماع المجلس المركزى المرتقبة.

وأضاف أن وفودا ستتوجه لكل من الصين واليابان وكذلك دول أوروبية وأخرى فى أمريكا اللاتينية فى أيار القادم فى اطار التحركات الدبلوماسية للقيادة.

من جهة ثانية، شدد المالكى على أنه سيتم بحث تنفيذ القرارات التى اتخذها المجلسين الوطنى والمركزى فى جلسة المركزى المرتقبة والتى يدور النقاش حول الوقت المناسب لعقدها، مضيفا أن هذه الجلسة أيضا بمثابة تنبيه وتحذير للمجتمع الدولى لردع اسرائيل عن انتهاكاتها بحق شعبنا وقضيتنا الوطنية، كما سيتم وضعهم امام الخطوات التى سيتخذها المركزى قريبا.

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