طلب إحاطة بشأن وقف الناقلات البحرية بالموانئ المصرية

29 أبريل 2019 - 05:49 م

تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للمهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن وقف الناقلات البحرية التي تخدم الأعمال البيئية بالموانئ المصرية.

وأضاف كمال، في طلبه، أنه قد صدرت قرارات تعسفيه تهدد بوقف ملاك ومشغلي الناقلات والمواعين التي تعمل في نشاط حماية البيئة بنطاق الموانئ المصرية والمناطق الساحلية المغلقة وهي الخدمات التي لا غنى عنها بالموانئ المصرية، والتي تتم وفقًا للقرار رقم 800 لسنة 2016 حيث تقوم تلك الناقلات والمواعين بدورها الخدمي وفقا للقانون الخاص بالبيئة وحمايتها وفقا للضوابط والمعايير المعمول بها.

وأوضح أن القرار بوقف أصحاب الناقلات والمواعين سوف يؤثر على قدرات الموانئ المصرية في مجال الخدمات البيئية وما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية وإنسانية لكافة العاملين ومشغلي وأصحاب وملاك تلك الناقلات، لافتًا إلى أن أصحاب مكاتب التشغيل والوكلاء والجمعيات والشركات التي تعمل في هذا المجال الحيوي والمهم قد أعلنوا تضررهم بشأن قرار الوقف.