نائبة: قانون حماية المستهلك من شأنه السيطرة على الأسواق

29 أبريل 2019 - 05:46 م

قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون حماية المستهلك من شأنه السيطرة على الأسواق، خاصة أنه تضمن مواد عقابية.

وتابعت، في تصريح لها: "لم نشرع القوانين ليتم تجميدها، والإخلال بها؛ هناك قوانين لم تنفذ بعد، ولم تراقب بعد؛ أخذت موقفها السليم سواء من الجشعين أو غيرهم".

وأضافت النائبة قانون حماية المستهلك يحتوي على العديد من الضمانات لحماية جميع المستهلكين، خاصة إذا ما جعلنا كافة المحلات ورقية، لضمان حق الاسترجاع، ومعرفة قيمتها الحقيقية، وكذلك تحصيل الضرائب عنها، ومحاسبة التاجر ضريبيًا، الأمر الذى يصب بشكل مباشر فى مصلحة الدولة.