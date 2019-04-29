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اكتشاف ثانى أكبر ماسة بالتاريخ فى بوتسوانا

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يعد الاكتشاف الأخير لثانى أكبر ألماسة فى التاريخ الحديث – وهى حجر مذهل يصل وزنه إلى 1758 قيراطًا - اكتشافًا رائعًا، لكن هناك جدال حول القيمة السوقية الحقيقية لهذا الاكتشاف.

وقالت شركة لوكارا دياموند، إنها استخرجت الحجر من منجم كاروى فى بوتسوانا، وذلك بعدما تم اكتشاف الحامل السابق للمركز رقم 2، وهو أحد الألماس عيار 111 قيراطًا، ويدعى ليسيدى لارونا، فى كاروى، ومع ذلك، أضافت الشركة، أن الألماس الذى تم العثور عليه حديثًا هو "جوهرة شبه متغيرة الجودة"، مما يعنى أنه فيما يتعلق بالماس، فإن حجم الحجر ليس هو الأكثر اهمية

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