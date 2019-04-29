أسعار تذاكر مباريات مصر في أمم أفريقيا تصدم الجميع

29 أبريل 2019 - 05:20 م

أكد عمرو البرتقالي، رئيس لجنة التذاكر في اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها في مصر، انتهاء اللجنة من العمل على تحديد أسعار تذاكر مباريات البطولة.

وكشفت اللجنة المنظمة أن الأسعار المطروحة جاءت بعد دراسة وافية لجميع الجوانب إذ تهدف إلى جذب عدد كبير من الحضور للقاءات المنتخبات الأفريقية المختلفة، بخلاف مباريات المنتخب المصري، ولذلك تم تنسيق الأسعار بناء على المباريات وأماكنها من حيث سعة الإستاد والمدينة المضيفة وعدد المباريات التي يستقبلها الإستاد في اليوم نفسه، بحيث تشهد جميع المباريات حضورا جماهيريا جيدا، كما يستطيع الجمهور شراء تذكرة لمشاهدة أكثر من مباراة في نفس الملعب.

وكشف رئيس اللجنة، أنهم راعوا أن تكون الأسعار تنافسية قياسا بالأسعار السابقة للبطولات القارية والعالمية.

وحددت اللجنة المنظمة 100 جنيه مصري كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصري للدرجة الأولى.

ويستطيع الجمهور بهذه التذكرة مشاهدة مباراتين في الملعب نفسه، فعلى سبيل المثال يمكن للمشاهد شراء تذكرة واحدة يحضر بها مباراتي المغرب وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا وناميبيا يوم 28 يونيو في إستاد السلام.

أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

ونسقت اللجنة المنظمة ملف أسعار التذاكر مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تمهيدا لطرحها للجماهير.