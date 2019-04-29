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محامي سفير السعادة: سأتنحى عن الدفاع عنه لو ثبتت إدانته

قضايا وحوادث

المحامي عبد السلام
المحامي عبد السلام

حسن علام- متابعات

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عمرو عبد السلام

سفير السعادة

 صرح المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، محامي الدفاع عن الكابتن طيار محمد رفعت مؤسس «جروب سفير السعادة»، المدعى عليه بابتزاز البنات جنسيًا والتشهير بهم واغتصابهم، أنه لم يقبل الدفاع عنه إلا بعد مرور أكثر من أسبوع على الحرب الدائرة على السوشيال ميديا وأنه قبل التحرك القانوني طالب العديد من الصفحات التي نشرت الأخبار أن تتقدم ببلاغات للنائب العام والأجهزة الأمنية إذا كانت تملك أدلة إدانته.

وأضاف في بيان له، أنه سوف يتنحي عن الدفاع عنه ويقف في جانب الضحايا وأنه انتظر أن تتقدم إحدى الضحايا ببلاغات ضده، إلا أنه لم تظهر حالة واحدة من الحالات التي روج عنها من خلال السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن ما نشر عنه مجرد إدعاءات مرسلة تفتقر إلي الدليل الغرض منها التشهير والطعن في الأعراض والسمعة.

 وأكد عبد السلام، أنه مازال عند وعده الذي قطعه على نفسه أنه في حالة ظهور أي فتاة تم ابتزازها والتشهير بها واغتصابها، وثبت صحة ادعاءها، فإنه سيتنحي عن الدفاع عنه وسيتبني قضيتها والوقوف بجانبها حتى ينال عقابه الرادع.


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