  • الإثنين 29 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:59 م
بحث متقدم
أبوبكر البغدادي

بالفيديو.. أول ظهور للبغدادى منذ 5 سنوات

فسيخ

إصابة اثنين بالشلل بسبب وجبة فسيخ وتسمم آخرين

سامح عبد الحميد

لهذا السبب.. حزب النور ليس مؤيدا ولا معارضا

السودان

تجميد النقابات والاتحادات المهنية بالسودان

المدمرة الصينية "تايب 055"

صور.. الصين تكشف عن أخطر مدمرة فى العالم

امم افريقيا

أسعار تذاكر مباريات مصر في أمم أفريقيا تصدم الجميع

مارغوت والستروم

أول دولة تعترف بفلسطين فى الاتحاد الأوروبي: شرف لنا

الملك سلمان

اجتماع مفاجئ وأمر ملكي.. هذا ما فعله الملك سلمان اليوم

صلاح

«صلاح» يتوج كأفضل لاعب فى الجولة الـ36

رانيا يوسف

شاهد.. رانيا يوسف توجه رسالة دينية بالـ"هوت شورت"

أول دولة تعترف بفلسطين فى الاتحاد الأوروبي: شرف لنا

عرب وعالم

مارغوت والستروم
مارغوت والستروم

وكالات

أخبار متعلقة
#

ولادة أول وحيد قرن فى العالم بالتلقيح الصناعى في امريكا

#

36 دولة.. أكبر إدانة للسعودية بشأن قتل «خاشقجي»

#

أول تعليق للاتحاد الأوروبي على أزمة الجزائر

#

الاتحاد الأوروبي يرد على رسوم ترامب بهذا الأمر

أعربت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم، عن فخرها بقرار بلادها الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة.

وقالت والستروم، في حوار أجرته مع قناة "SVT " السويدية الرسمية، الاثنين، إن بلادها غير نادمة على هذا القرار الذي اتخذته في 2014.

وأكدت المسؤولة السويدية، على استمرار بلادها في دعم فلسطين، وأردفت: "بعد قرارنا هذا، اعترفت العديد من الدول بفلسطين كدولة مستقلة، وهو ما يظهر أنه قرارٌ في الوقت الصائب".

وأوضحت والستروم، أن بلادها أظهرت دائما ردة فعل قوية تجاه السياسات الإسرائيلية.

وفي سياق منفصل، أفادت والستروم بأن الحوار مستمر بين بلادها وإسرائيل، من أجل حل المشاكل العالقة بينهما.

وفي أكتوبر 2014، أعلنت الخارجية السويدية رسميا، اعترافها بفلسطين دولة مستقلة، وأصبحت بذلك أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذا القرار. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

عين على العدو

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ماذا قالت الصحف التونسية عن هزيمة النجم أمام الزمالك؟
» صور.. الصين تكشف عن أخطر مدمرة فى العالم
» «كويبرس» حكمًا لمباراة برشلونة وليفربول
» قوات الأمن الصومالية تعتقل عددا من الموالين لحركة "الشباب"
» 20 لاعبًا في قائمة المقاصة لمواجهة بيراميدز
» ارتفاع قتلى معارك طرابلس إلى 345
» رئيس الوزراء الفلسطينى في بروكسل للمشاركة فى اجتماع المانحين
» «جونياس» يعلن قائمة وادي دجلة لمواجهة المصري
» محامي سفير السعادة: سأتنحى عن الدفاع عنه لو ثبتت إدانته
» قبل موقعة «سوسة»..«جروس» يطلب تقريرًا عن حالة حازم إمام
» السيطرة على حريق فى مصنع زيوت بالقناطر

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:07 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون