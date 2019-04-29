"القاتل الصامت" ينهي حياة خبيرة تجميل الفنانات

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حالة من الصدمة انتابت الجمهور بعد إعلان خبر وفاة خبيرة التجميل دينا حرب، حيث تبين أن سبب الموت المفاجئ يعود إلى تعرضها لتسريب غاز.

وأعلنت وفاة خبيرة التجميل دينا حرب بعد أن عثر عليها في منزلها في القاهرة، بعد تعرضها لتسريب غاز من سخان المياه، لتشيع جنازتها من مسقط رأسها المنصورة.

وكانت خبيرة التجميل وهي قريبة من الفنانات، ظهرت فى بث مباشر قبل وفاتها بساعات مع الجمهور، وهو ما شكل خبر وفاتها صدمة كبيرة.

وبدأت دينا حرب مشوارها كعارضة أزياء قبل أن تتجه إلى مجال التجميل، لتنال شهرة جيدة في هذا الوسط أهلتها لتكون ضيفة في عدد من البرامج الخاصة بعالم الجمال والموضة.




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