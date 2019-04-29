شاهد.. رانيا يوسف توجه رسالة دينية بالـ"هوت شورت"

29 أبريل 2019 - 04:42 م

أثارت الفنانة رانيا يوسف، موجة من الجدل ، بسبب فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تهنئ فيه المسيحيين بعيد القيامة "وشم النسيم"، وهي ترتدي ملابس عارية و"هوت شورت".

وقالت رانيا يوسف: كل سنة وإخوتنا المسيحيين بخير ويارب دايما كده مع بعض وكل سنة وانتوا طبيبين".

وأثارت رانيا يوسف الجدل بسبب ظهورها بملابس كاشفة، حيث ظهرت بـ"هوت شورت" ولبس مفتوح الصدر من على أحد الشواطئ، كي تقدم التهاني للمسيحيين.

ولم تخلو التعليقات من الغزل وأيضًا الإهانة بسبب ملابسها التي اعتبرها البعض فاضحة وعارية.