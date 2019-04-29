  • الإثنين 29 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:58 م
بحث متقدم
أبوبكر البغدادي

بالفيديو.. أول ظهور للبغدادى منذ 5 سنوات

فسيخ

إصابة اثنين بالشلل بسبب وجبة فسيخ وتسمم آخرين

سامح عبد الحميد

لهذا السبب.. حزب النور ليس مؤيدا ولا معارضا

السودان

تجميد النقابات والاتحادات المهنية بالسودان

المدمرة الصينية "تايب 055"

صور.. الصين تكشف عن أخطر مدمرة فى العالم

امم افريقيا

أسعار تذاكر مباريات مصر في أمم أفريقيا تصدم الجميع

مارغوت والستروم

أول دولة تعترف بفلسطين فى الاتحاد الأوروبي: شرف لنا

الملك سلمان

اجتماع مفاجئ وأمر ملكي.. هذا ما فعله الملك سلمان اليوم

صلاح

«صلاح» يتوج كأفضل لاعب فى الجولة الـ36

رانيا يوسف

شاهد.. رانيا يوسف توجه رسالة دينية بالـ"هوت شورت"

شاهد.. رانيا يوسف توجه رسالة دينية بالـ"هوت شورت"

آخر الأخبار

رانيا يوسف
رانيا يوسف

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. رانيا يوسف تطرح برنامج تلفزيوني في رمضان

#

بالفيديو.. "إليسا" تقلد رانيا يوسف

#

شاهد.. إطلالة عارية لـ"رانيا يوسف" داخل مطعم

#

رانيا يوسف تظهر بشورت أخضر بعد خروجها من النيابة

رسالة

البحر

رانيا يوسف

هوت شورت

أثارت الفنانة رانيا يوسف، موجة من الجدل ، بسبب فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تهنئ فيه المسيحيين بعيد  القيامة "وشم النسيم"، وهي ترتدي ملابس عارية و"هوت شورت".

وقالت رانيا يوسف: كل سنة وإخوتنا المسيحيين بخير ويارب دايما كده مع بعض وكل سنة وانتوا طبيبين".

وأثارت رانيا يوسف الجدل بسبب ظهورها بملابس كاشفة، حيث ظهرت بـ"هوت شورت" ولبس مفتوح الصدر من على أحد الشواطئ، كي تقدم التهاني للمسيحيين.

ولم تخلو التعليقات من الغزل وأيضًا الإهانة بسبب ملابسها التي اعتبرها البعض فاضحة وعارية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

عين على العدو

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ماذا قالت الصحف التونسية عن هزيمة النجم أمام الزمالك؟
» صور.. الصين تكشف عن أخطر مدمرة فى العالم
» «كويبرس» حكمًا لمباراة برشلونة وليفربول
» قوات الأمن الصومالية تعتقل عددا من الموالين لحركة "الشباب"
» 20 لاعبًا في قائمة المقاصة لمواجهة بيراميدز
» ارتفاع قتلى معارك طرابلس إلى 345
» رئيس الوزراء الفلسطينى في بروكسل للمشاركة فى اجتماع المانحين
» «جونياس» يعلن قائمة وادي دجلة لمواجهة المصري
» محامي سفير السعادة: سأتنحى عن الدفاع عنه لو ثبتت إدانته
» قبل موقعة «سوسة»..«جروس» يطلب تقريرًا عن حالة حازم إمام
» السيطرة على حريق فى مصنع زيوت بالقناطر

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:07 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون