لجنة متابعة المشروعات الاستراتيجية بوزارة الكهرباء تحدد الأولويات

29 أبريل 2019 - 04:30 م



أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رئيس "اللجنة الوزارية لمتابعة تطور الأداء في المشروعات ذات البعد الاستراتيجي" أن اللجنة "سوف تبدأ أعمالها بـ 8 مشروعات لإعادة هيكلة سكك حديد مصر، ومشروعات مترو الأنفاق، وخمسة مشروعات لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وخمسة مشروعات خاصة بالكهرباء والطاقة، ومشروعين لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر".



وأوضح شاكر أنه تم تشكيل اللجنة الوزارية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 605 لسنة 2019 برئاسته، لمتابعة ما "يتم تنفيذه بدقة واستعراض حجم تطور الأعمال ومتابعتها لإيجاد حلول لأية معوقات تحول دون التنفيذ طبقا للجداول الزمنية المعدة لذلك".





