» «كلب شرس» يعقر مسنا بمناطق حساسة انتقامًا لصاحبه

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حسن علام- متابعات

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أمرت النيابة العامة بروض الفرج، بحبس عاطل 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، بتهمة إطلاق كلب مفترس على مسن مما تسبب في عقره في منطقة حساسة بجسده.
أصدر القرار المستشار أحمد عبد الرحمن مدير نيابة روض الفرج، بحبس "حمادة صلاح"، 24سنة، عاطل وذلك لقيامه بإطلاق كلب شرس على "رمضان ابراهيم شحاتة"، 64 سنة، ما تسبب في عقره وإصابته فى منطقة حساسة بجسده، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما.

البداية عندما تلقي مأمور قسم شرطة روض الفرج، بلاغا من الأهالى بسقوط "مسن" مصاب بحالة نزيف حاد بسبب جرح قطعي فى منطقة حساسة بجسده.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم إلى مكان الواقعة، للفحص وتبين أن المجنى عليه السابق ذكره تعرض لعقر من قبل كلب شرس، وأن المتهم تعمد إطلاقه علي المصاب، تم القبض علي الجاني وباستجوابه أقر أنه قام بشراء الكلب للانتقام من المسن بسبب خلافات بينهم.

وأضاف أنه انتظر المجنى عليه فى أحد الشوارع بالمنطقة وفور مشاهدته للضحية، قام على الفور بإطلاق الكلب عليه فعقره فى مناطق حساسة بجسده محدثا عدة إصابات بالغة به، تم نقله على أثرها إلى المستشفى فى حالة خطرة لتلقى العلاج.

حرر المحضر اللازم بالواقعة برقم 2751 جنح روض الفرج، وتم عرضه على النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الخلافات بين المتهم والمجنى عليه.

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