الملا: مشروعان لتكرير البترول في الصعيد باستثمارات 2.3 مليار دولار

29 أبريل 2019 - 04:22 م



أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، تواصل العمل على تنفيذ أكبر مشروعين لتكرير البترول بالصعيد على أرض محافظة أسيوط بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 2.3 مليار دولار، موضحا أن "المشروعين الجديدين سيسهمان في تحقيق الاكتفاء الذاتي لصعيد مصر من المنتجات البترولية المختلفة".



وأوضح المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول أنه يتم استقبال وتخزين ونقل الزيت الخام والبوتاجاز والمنتجات البترولية المختلفة في محافظات الصعيد عن طريق شبكة من الخطوط الممتدة بينها وبين مختلف مناطق الجمهورية، ويتم تداول حوالي 7.5 مليون طن سنويا من الزيت الخام والبوتاجاز والمنتجات البترولية عن طريق خطوط أنابيب منطقة الصعيد.

ولفت إلى ضخ استثمارات بالصعيد بقيمة 3.6 مليار جنيه شملت مشروعات لمضاعفة نقل البوتاجاز لمحافظات جنوب الصعيد من 2600 طن يوميا إلى 6000 طن يوميا.





